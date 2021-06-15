Чоловік Ольги Сумської, теж актор, Віталій Борисюк виглядав при цьому дуже грізним

Так, 57-річний артист театру опублікував свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показав цікавий момент, що стався під час вистави в культурному центрі "Freedom Hall" у Києві.

Борисюк разом з дружиною грали у виставі "Два анекдоти на вечерю" за мотивами оповідань Антона Чехова.

На кадрах Віталій у військовому кітелі та з густими накладними вусами спустився зі сцени до залу, "приставши" з питаннями до молодої парочки, що сиділа за накритим столиком в оточенні інших глядачів.

"Потрібно мені платити відсотки? Ну же!", - сердито кричав Борисюк, дуже натурально граючи емоції.

Момент зняли очевидці й виклали в соцмережі, а Віталій зробив вже репост.

"Браво!👏", - глядачі похвалили його за гру.

Раніше ми розповідали, як Сумська нагрянула в гості до своєї молодої колеги з серіалу "Кріпосна" Наталки Денисенко. Ольга вирішила навчити подругу рецепту свого фірмового борщу з білими грибами та квасолею.

"Так! Це "кулінарна програма" Наталки і я, власне, вже підготувала інгредієнти, і буде борщ по-сумсківськи", - оголосила актриса, показавши овочі, квасолю та інші продукти, розкладені по тарілках.

Сам процес Сумська, на жаль, не показала, а ось результатом похвалилася. Блюдо вийшло дуже густим і виглядало апетитно. Денисенко трохи зомліла від бажання спробувати скоріше.

"Боже, який аромат... у мене просто течуть слинки... Я його зараз увіллю в себе!", - із захопленням вигукувала Наталка.

Нагадаємо, Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?".

Також Politeka писала, що Ольгу Сумську з новонародженим малятком на руках засипали привітаннями: "як чудово..."