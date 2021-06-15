Відому українську співачку Тіну Кароль помітили з величезним рюкзаком в іншій країні

Завдяки своїй популярності зірка обзавелася шанувальниками в різних куточках світу, і тепер їй стало ще складніше залишатися де-небудь непоміченою. Так, віддані фанати тут же "зловили" артистку після прибуття в Казахстан, куди Кароль вирушила для проведення фан-зустрічі.

На фан-сторінці співачки в Instagram з'явилися відповідні кадри, пише Politeka.net. Так, на відео, знятому однією з прихильниць, можна побачити, як зірка виходить з будівлі аеропорту.

Тіна була одягнена по-дорожньому зручно, а на її обличчі красувалася маска. На спині у співачки висів великий жовтий рюкзак. Зірку супроводжував високий молодий чоловік, який ніс велику валізу. Його обличчя складно розглянути, проте можна припустити, що це – піар-менеджер артистки Павло Орлов, який часто її супроводжує.

Шанувальники не змогли не прокоментувати це відео. Найбільше воно порадувало жителів Казахстану.

"Рюкзак більше Тіни) така стройняшка", "досі повірити не можу. У нашому аеропорту, нашому місті, це те, про що я навіть мріяти не могла", "Боже яка вона красива", "не віриться", "Ей Дантіна!! ви тут Балана бачите? Ні... а він є", "так близько", "Я не вірю", "а хто це з нею? Цей високий хлопець теж в команді, хто він?",- пишуть люди.

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