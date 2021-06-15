В родині співака Віктора Павліка та його нової дружини Каті Репяхової щаслива подія, пара приймає привітання

Так, 15 Травня 27-річна Репяхова народила Павлику сина. Малюка назвали Михайлом. Дівчина опублікувала перше фото новонародженого в своєму мікроблозі в Instagram, розсекретивши зріст і вагу крихітки.

"Весь світ зупинився🧸 хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. 💙 Величезне спасибі за привітання і що ви є у мене🙏", - повідомила дівчина.

У неї це перша дитина, а ось для її чоловіка - вже четверта.

Репяхова активно ділилася з шанувальниками тим, як проходила її вагітність. Катя не розлучалася з камерою навіть в пологовому залі. Павлик зняв, яка народжує його дружина, передає Politeka.net.

"Що я можу сказати, панове, дивіться... Бачите? Так і живемо", - Катя в цей момент сиділа на фітболі, який, на думку медиків, допомагає краще переносити болі при переймах.

"Ось ці перейми - це взагалі нічого)) порівняно з потугами😅 😅", - підписала кадри Репяхова.

"Урра, ваааауууу, вітаю 🥳 💙 💙 💙 💙 Мишко, Ласкаво просимо в світ!😍 🐻"; "Вітаю нехай росте здоровенький❤"; "Катюша !!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ мої вітання тобі і Віті!)))) як ми з тобою вгадали ?))))"; "Катюша, розумниця❤️ синочку здоров'я, щастя, міцного сну і смачного молочка🙌"; "ласкаво просимо в цей прекрасний світ, Михайло 😍 будь здоровий, а все інше для тебе зроблять люблячі батьки))))🐻 💞", - вітають в Мережі.

Нагадаємо, Молода дружина Віктора Павлика похвалилася дорогим подарунком на честь особливої дати: "треба йому частіше народжувати".

Як повідомляла Politeka, Молода дружина Павлика показала, як відзначила день народження перед самими пологами: "Максимально опухла".

Також Politeka писала, що майбутній батько Павлик показав незвичайні кадри з сином: "Папуличка...".