Надя Дорофєєва засвітила фігуру в купальнику, показавши, як проводить спекотний літній день в компанії свого чоловіка, Володимира Дантеса

Популярна співачка поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Так, Надя вирішила поділитися з шанувальниками ідеальним рецептом щастя в літній день.

"Записуйте рецепт кайфового літнього дня: музика, друзі, побільше смачної їжі. Ми з Дантесом затестили - працює!", - написала Дорофєєва.

На новому фото зіркова пара позує під спекотним літнім сонцем. Надя підставила під обпалюючі промені своє тіло в блакитному купальнику, а зверху накинула вільну сорочку. Співачка явно готова засмагати. Її чоловік сидить поруч у сірій футболці і червоних шортах. В руках у них келихи з освіжаючим напоєм.

Фото вразило відомого російського шоумена Тимура Родрігеза.

"Єдрична сила в тропічному лісі!",- захоплено написав він.

Фанати Дорофєєвої також не залишилися байдужими.

"Справжній summer mood", "літо з таким рецептом це справжнє літо, особливо їжа друзі і музика кайфова як пісня "чому", "Офігенні", "коти", "Ну просто кращі", "пупси", "прес афігенний", "це літо - почалося прекрасно завдяки твоєму концерту", "Рецепт кайфового дня: Надя + Вова", "Надя, віддай фігуру", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєва залізла на стіл перед ведучим "Голосу країни", розбурхавши позою: "Жесть".

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