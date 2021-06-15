Телеведуча Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою в обтягуючому костюмі

Зірка ретельно стежить за собою, а результати демонструє в найсміливіших нарядах, передає Politeka.net.

Ведуча вибірково підходить до формування свого раціону. Так, наприклад, вона вже кілька років не вживає свинину, телятину, картоплю, рис, макарони, хліб, булки, печиво і торти.

Крім того, Нікітюк регулярно займається спортом. На нових кадрах зірка позувала в обтягуючому костюмі, завдяки якому було видно найшикарніші вигини.

А в пості Леся підняла тему відносин.

"Опитування!?! Як відчуває себе людина поруч з дівчиною, яка заробляє більше? Фігово однозначно 😁 як зберегти такі відносини? Є у мене психологи і радники в підписках?",- написала красуня.

Публікація швидко зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Йому потрібно більше заробляти", "зараз більшість жінок більше заробляє", " дивлячись, як це все підносить жінка!?", "Тільки так, інакше вона не буде поважати його, а він не буде відчувати себе справжнім чоловіком .... Якщо він не Альфонс звичайно 😂", " не говорити скільки заробляєш 😂", " шикарна як завжди ❤️🔥 😍", "ви дуже красива❤️❤️", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Леся Нікітюк стала набирати популярність після того, як стала ведучою тревел-шоу "Орел і Решка". Зараз зірка веде багато інших передач, а на її Instagram підписані 3,7 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".