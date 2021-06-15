Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи, підкорила зовнішнім виглядом в компанії своєї колеги

Вже багато років на телеекрани виходить серіал "Свати", який завоював величезну любов глядачів, передає Politeka.net.

Головні актриси "Сватів" Тетяна Кравченко і Людмила Артем'єва отримали велику популярність. Користувачі Мережі раз у раз згадують своїх улюблених артисток у фан-сторінках.

Так, в одному з таких акаунтів з'явилося архівне фото двох актрис. Кравченко позувала з темним волоссям у в'язаній жилетці, а її колега з кучерявим волоссям і блузі. Обидві світилися від щастя.

"З Людмилою Артем'євою ☺ ️ ❤ ️ Впізнали?",- написали автори поста.

За дві години публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Дві красуні, як же Вас не впізнати😍", " красуні😍 👏 🔥", " які Ви позитивні і класні 😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️", "улюблені дівчатка😂😍👏👏👏❤️", "красуні❤️❤️", " які ви🔥 🔥 🔥", " красуні🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "красуні👏 👏 👏", " улюблені! Красуні!❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красуні, дай Бог вам здоров'я!!! 🙏 👏 ", "Обожнюємо Вас😍 👏❤️", " Чудові!!!!🔥🔥🔥👏👏👏😍😍😍", "Як я вас люблю,❤️", " новорічні Свати))))", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Людмила Артем'єва відмовилася від зйомок у сьомому сезоні серіалу "Свати". Про це розповіла Тетяна Кравченко в одному з інтерв'ю.

Сьомий сезон розповість історію про молодих Івана та Валентину Будько у виконанні Віктора Добронравова та Дар'ї Рибак.

Нагадаємо, Валюха з "Сватів «захопила видом поруч з молодим Добронравовим:»як же я вас люблю".

Як повідомляла Politeka, Валюха з " Сватів "вразила зовнішністю в химерній шапочці:"людина з народу".

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