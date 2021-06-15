Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи, підкорила зовнішнім виглядом в компанії своєї колеги
Вже багато років на телеекрани виходить серіал "Свати", який завоював величезну любов глядачів, передає Politeka.net.
Головні актриси "Сватів" Тетяна Кравченко і Людмила Артем'єва отримали велику популярність. Користувачі Мережі раз у раз згадують своїх улюблених артисток у фан-сторінках.
Так, в одному з таких акаунтів з'явилося архівне фото двох актрис. Кравченко позувала з темним волоссям у в'язаній жилетці, а її колега з кучерявим волоссям і блузі. Обидві світилися від щастя.
"З Людмилою Артем'євою ☺ ️ ❤ ️ Впізнали?",- написали автори поста.
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
Мішина, показавши свій білосніжний "Jaguar" і сина, розкрила правду про стосунки з Еллертом: "У нього немає вибору"
Життя знаменитого актора обірвалося на очах у його родичів: "Спочивай з миром"
"Залишилася дружина і п'ятимісячна дитина": під Києвом у ДТП обірвалося життя 24-річного патрульного
Спливла нова інформація про зниклого офіцера з Одеси: "Міг бути шпигуном"
За дві години публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.
"Дві красуні, як же Вас не впізнати😍", " красуні😍 👏 🔥", " які Ви позитивні і класні 😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️", "улюблені дівчатка😂😍👏👏👏❤️", "красуні❤️❤️", " які ви🔥 🔥 🔥", " красуні🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "красуні👏 👏 👏", " улюблені! Красуні!❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Красуні, дай Бог вам здоров'я!!! 🙏 👏 ", "Обожнюємо Вас😍 👏❤️", " Чудові!!!!🔥🔥🔥👏👏👏😍😍😍", "Як я вас люблю,❤️", " новорічні Свати))))", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Людмила Артем'єва відмовилася від зйомок у сьомому сезоні серіалу "Свати". Про це розповіла Тетяна Кравченко в одному з інтерв'ю.
Сьомий сезон розповість історію про молодих Івана та Валентину Будько у виконанні Віктора Добронравова та Дар'ї Рибак.
Нагадаємо, Валюха з "Сватів «захопила видом поруч з молодим Добронравовим:»як же я вас люблю".
Як повідомляла Politeka, Валюха з " Сватів "вразила зовнішністю в химерній шапочці:"людина з народу".
Також Politeka писала, що Валюха зі "Сватів" змусила шанувальників завмерти в очікуванні: "жінка-свято»