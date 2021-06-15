Українська співачка Настя Каменських у компанії молодих тіктокерів похвалилася квітучим виглядом
Як передає Politeka.net, 34-річна зірка є активним користувачем молодіжної мережі Тік Ток. Для просування свого аккаунта вона іноді приходить в гості до молодих зірок цієї соцмережі. Цього разу Каменських погостювала біля новоутвореного будинку, де живуть молоді тіктокери.
"Знайомтеся! Це хлопці з нового Тікток будинку - @whynot house. Насміялися, натанцювалися і назнімали з ними для вас сьогодні багато класного контенту!",- підписала фото Настя.
На знімку Каменських постала в спортивній майці і штанях. Її волосся і яскравий макіяж підкреслили достоїнства співачки.
У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики, яка стосувалася віку зірки.
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"Але ж по суті, такого віку у неї вже могла бути дитина", "Вже так видно вікову різницю", «хлопці симпатичні) але Настя поза конкуренцією», «Команда красенів», "яка ти красива, дуже схожа на латиноамериканку", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Настя Каменських в компанії кращої подруги поскаржилася на погоду, показуючи відпочинок вихідного дня. Співачку, як і багатьох українців, не влаштовує погода цього літа.
Нагадаємо, що Каменських показала свою справжню зовнішність, схвилювавши чоловіка Дорофєєвої Дантеса: домашнє фото.
Також Politeka писала, що розчарована Каменських "втекла" із заміського будинку, поки Потапа не було поруч:"дуже важливе повідомлення".
А ще Politeka повідомляла, що Каменських збентежила українців зовнішнім виглядом на свіжих кадрах: "якийсь нелюдський оскал".