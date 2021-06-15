Перша українська "Холостячка", українська актриса Ксенія Мішина здивувала несподіваними кадрами з весілля
Як передає Politeka.net, 31-річна Мішина засвітилася поруч з красунями-подружками. Вона була дуже красиво нафарбована і виглядала чудово.
«Я сьогодні на весіллі у своєї дуже близької подруги і цілий день розмірковую про дружбу. З чого вона народжується? Що це за Благо, бути другом, відчувати єднання, цю абсолютну любов. Сьогодні в моїй голові проносилися найрізноманітніші моменти з мого життя. Смішні, сумні, небезпечні, найрізноманітніші моменти, коли зі мною поруч були близькі люди», - зазначила Ксенія.
Вона додала, що багато хто з її подруг лише однією своєю присутністю створюють цілий всесвіт, в якому завжди безпечно і ти можеш бути собою.
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"Я дуже люблю своїх друзів, завжди відкрита і готова прийти на допомогу і найцінніше, що в більшості випадків відчуваю взаємність. Щастя мати таких друзів і гірко молодим!",- додала Ксенія.
У коментарях зірці залишили масу компліментів.
"Які красиві дівчатка", "Ви неймовірно красива", "Ксенія, ви дуже красива! Позитивних емоцій вам і в любові і в дружбі!", "Ти-наступна заміж! І тоді вони будуть твоїми подружками)))», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина потрапила в неприємність по дорозі до Еллерта, кадри того, що сталося: "поспішала до коханого...".
Також Politeka писала, що схвильована Мішина повідомила про майбутнє весілля, фото нареченої:"навіть волосся дибки".
А ще Politeka повідомляла, що Ксенія Мішина посміялася над провальною спробою Еллерта оновити гардероб: "що за краб?".