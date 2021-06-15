Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія зважилася на досить відверту зйомку з чоловіком

Як передає Politeka.net, Лілія і Влад Яма є активними користувачами в Instagram. Вони ретельно готують контент для соцмереж, регулярно влаштовуючи красиві парні та сімейні фотосесії.

Цього разу Лілія поділилася спокусливим чорно-білим кадром. На фото вона постала в чорному шкіряному корсеті, поверх якого був надітий піджак. Жінка сиділа на диванчику, спершись об свого зоряного чоловіка. Вона прикрила очі, насолоджуючись моментом. Виглядало фото дуже особистим, оскільки піджак Лілії трохи відчинився, засвітивши апетитні форми красуні.

"Виходжу з тіні чоловіка...", - підписала фото Лілія.

У коментарях ефектній жінці залишили масу приємних слів.

"Красу ніяк не приховаєш", "яка краса божевільна", "дуже красиві!", "Дуже ніжне фото. Ви Класні", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Лілія Яма зважилася на екстремальний вчинок. Разом з чоловіком і сином вона вирушила підкорювати одну з вершин Карпат. Жінка сфотографувалася на самій вершині, розставивши в сторони руки, і вразивши своєю сміливістю шанувальників.

Нагадаємо, що Влад Яма, вставши на одне коліно, зробив пропозицію руки і серця ефектній брюнетці: "Вау!".

Також Politeka писала, що дружина Ями з "Танців з зірками" похвалилася підростаючим сином в ефектному костюмі:"вже всі дівчата закохані".

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців з зірками" з дружиною влаштували переполох посеред Карпат: "Телички в захваті...".