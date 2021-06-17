Старший син музиканта Віктора Павліка Олександр прокоментував народження молодшого брата Міші

Як повідомляє Politeka.net, у вівторок, 15 червня в новій родині 55-річного артиста Віктора Павлика і його дружини 27-річної Катерини Реп'яхової народився син Міша. Пара одружилася в травні 2020 року і тепер у них з'явився син. Треба сказати, що для Павліка це вже четвертий шлюб і четверта дитина.

Старший син артиста 37-річний Олександр Павлік не став мовчати і тут же прокоментував народження брата в соцмережі. Так, у своїх Instagram-сторіс він виклав фото батька і його молодої дружини після пологів, і неначе звернувся до новонародженого брата. "Мій молодший брат Михайло. Ласкаво просимо до нас!"- підписав знімок 37-річний Олександр через кілька годин після того, як малюк з'явився на світ.

Відзначимо, що ні Віктор Павлік, ні його дружина-блогерка не приховували від громадськості вагітність Каті і народження малюка. Більш того, артист навіть викладав в сторіс кадри з пологового залу під час потуг у Реп'яхової. Також показала знімки новонародженого в своєму Instagram і сама новоспечена мама. "Весь світ зупинився. Хочеться бути зараз зі своїми хлопчиками. Величезне спасибі за привітання і що ви є у мене", - написала Реп'яхова в соцмережі.

Нагадаємо, Ексдружина Павлика, який став батьком в 4-й раз, висловилася на хворобливу тему: "Не слід вступати в шлюб з чоловіком, який...".

Як повідомляла Politeka, 55-річний Віктор Павлік приголомшив кадрами з дружиною, яка народжує : "Що я можу сказати, панове...".

Також Politeka писала, Молода дружина 55-річного Павлика народила, перше фото і ім'я малюка: "Слава Господу Богу".