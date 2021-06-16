Зірки телеканалу 1+1 вийшли в ефір без макіяжу

Таким чином вони вирішили відзначити День природної краси.

В ефірі "Сніданку" показала, як виглядає без гриму Любміла Барбір. Підтримала її ведуча новин Марічка Падалко. Відповідні кадри показали на сторінці 1+1 в Instagram.

Відзначимо, користувачі Мережі засипали ведучих компліментами, побачивши їх без макіяжу.

"Вам і макіяж не треба, Ви завжди красуні», «Людмила з Марічкою - красуні», «Красиві дівчата і без макіяжу», «як на мене, то Марічці він взагалі не потрібен, вона дуже красива», «чудово виглядаєте», «неймовірно красиві, наші провідні кращі. Еталон краси«, " У Марічки маленька відмінність 🔥 може сміливо бути без гриму, а Людмила сильно відрізняється, але без гриму супер 🔥 все-таки красиві у нас ведучі», - пишуть в коментарях.

Раніше ми розповідали, що Марічка Падалко нещодавно зробила собі щеплення від коронавірусу. Зірка поділилася з шанувальниками своїми відчуттями після вакцинації.

"Десь за дві години у мене почало горіти обличчя. Ось знаєте, таке, як перед простудним станом, коли тобі здається, що у тебе температура, але насправді у тебе горить обличчя, або коли ти нервуєш... Поки я доїхала додому, то все пройшло, нічого не було, ніякої температури, ніякої навіть ломоти, про яку попереджали», - розповіла ведуча.

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