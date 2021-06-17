Відома співачка Настя Приходько показала втомлену себе без фільтрів і косметики після безсонних ночей

Не так давно Настя втретє стала мамою, причому третю вагітність вона приховувала до самих пологів і навіть брала участь на шоу в положенні. Цього разу зірка вирішила чесно показати себе після ночей без сну, так як дитина стала спати тільки півгодини і все.

"Дівчатка, скажіть, у вас таке було? Спить півгодини і все. Що робити в такому випадку?» - запитала Настя, помітивши, що тепер вона «вже схожа на мумію». Після цього зірка поділилася кадрами зі старшими дітьми на Заході і розповісти про свою манеру виховання:

«У той момент, коли я вперше стала мамою, я зрозуміла одну архіважливу річ! Моя дитина ніколи не почує від мене фразу» Я тебе народила і ти повинен бути мені вдячним " ніколи!!! Підніміть руку, хто чув цю фразу або схожу в дитинстві? Що це за борг такий?

Мої діти не вибирали з'явиться їм на світ чи ні і тим більше не просили про це! Це було зважене рішення батьків! Вони не повинні віддавати ні мені, ні своєму татові ніяких боргів. А наше завдання зробити все, щоб вони були щасливі і виросли справжніми людьми.

Саме тому, я намагаюся підтримувати своїх дітей у всьому! Я так хочу, щоб їхні мрії збувалися! Я так чекаю, коли вони визначатися зі своїми бажаннями і тим, ким вони хочуть стати, щоб допомагати їм здійснити все задумане! А для цього потрібно дати їм спробувати себе багато в чому», - пише Настя.

Раніше Настя ділилася у своєму мікроблозі в Instagram 13-ма фактами з особистого життя, про які фанати "точно не знали".

"Все, що завгодно було в моєму житті, але, з вікон я не випадала, собаку при мені не збивали, слава Богу, і стриптизеркою я не працювала, а ось офіціанткою була. Як бачите, у мене в житті було багато поганого і страшного, що залишило глибокий відбиток в моєму розумінні світу, дуже загартувало мене і викувало дуже гостре, просто прикордонне відчуття справедливості. Я не люблю, коли ображають тих, хто не може за себе постояти.

Але, повірте, я точно це вмію робити і більше ніколи не дам себе в образу. Крім того, я дуже тонко відчуваю біль тих, хто проходив у своєму житті важкі випробування", - зірка здивувала визнанням.

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