Відому українську співачку Тіну Кароль помітили на ринку під час прогулянки між зйомками закордоном

Вчора стало відомо, що Тіна Кароль вирушила в закордонну спеціальну поїздку, де не тільки зустрінеться з фанатамИ, займеться новими проектами, але ще і встигне відзняти особистий влог. Не бажаючи витрачати часу даремно, цього разу Кароль засвітилася на незвичайній прогулянці.

Без зайвої гордовитості і пафосу Тіна вирушила на ринок, де облюбувала місцеву кухню і навіть встигла записати кілька роликів, вибираючи товари і продукти. Не обійшлося і без коментарів здивованих фанатів.

"Приходиш такий на базар, а там Тіна Кароль🤩», - сказано в підписі під фото.

Шанувальники тут же відреагували:

"Та щоб все так на базар заходили; Популярність Зеленого базару:⬆; підлогу там більше мити не будуть😅; Тін, заїди на базар в Білорусь, а, ну будь ласка 😂❤️; везе комусь; Тіна в Алмати?; Хороша зустріч була б.😍 ; Прям як в 2020 році в метро; ось же пощастило місцевим жителям😅; мені б на такий базар😄; Ну і що далі..; Досі складно це уявити».

До цього віддані фанати тут же "зловили" артистку після прибуття в Казахстан, куди Кароль вирушила для проведення фан-зустрічі.

На фан-сторінці співачки в Instagram з'явилися відповідні кадри.Так, на відео, знятому однією з прихильниць, можна побачити, як зірка виходить з будівлі аеропорту.

Тіна була одягнена по-дорожньому зручно, а на її обличчі красувалася маска. На спині у співачки висів великий жовтий рюкзак. Зірку супроводжував високий молодий чоловік, який ніс велику валізу. Його обличчя складно розглянути, проте можна припустити, що це – піар-менеджер артистки Павло Орлов, який часто її супроводжує.

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