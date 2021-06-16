Телеведуча Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", здивувала поведінкою
Зірка ретельно стежить за зовнішністю, тому у свої 42 роки виглядає підтягнуто й ефектно, повідомляє Politeka.net. Телеведуча вже давно виробила для себе кілька правил, що стосуються харчування і сну.
Єфросиніна запевняє, що повноцінний сон не менше восьми годин на добу - це кращий засіб від зморшок. Крім того, під час сну виробляється мелатонін, який відповідає за обмін речовин. Якщо зазначеного гормону не вистачає, то обмін сповільнюється.
Також Маша займається спортом. Знаменитість з тренером комбінує фітнес, пілатес і кардіонавантаження, і періодично бігає.
Однак попри все вищеописане, у зірки іноді проявляються проблеми зі здоров'ям. Так в нових сторіс красуня здивувала, адже її зняли лежачи на дивані. В цей час над ведучою стояла візажистка, що наносить Єфросиніній макіяж.
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
Україну накриє триденна магнітна буря: названо дату найсильнішого удару
"Бурак, будь ласка!": останні хвилини життя загиблої в Туреччині українки знімали на відео
"Слава Україні!": зірка російського ТБ не зміг стримати слів через гру збірної
Життя знаменитого актора обірвалося на очах у його родичів: "Спочивай з миром"
Кадри обурили одну з користувачок мережі, яка тут же написала телеведучій.
"Дуже шкода візажистку, Я розумію це її робота, але лежачи робити мейк це щось. Я вас обожнювала. Дуже розчарувалася", - написала дівчина.
У відповідь Маша стривожила заявою про свій стан.
"Мені роблять мейк в такому положенні, тому що я лежу з блокадою на спині й не можу поворухнутися... Ех, люди...",- написала телеведуча.
Блокада на спині - це усунення болю в спині шляхом лікувальної процедури.
Нагадаємо, Єфросиніна заворожила кадрами переодягання на тлі ліжка: "на Машу можна дивитися вічно"
Як повідомляла Politeka, 42-річна Єфросиніна на пляжі хвалилася підтягнутою фігурою в купальнику: "ти світишся".
Також Politeka писала, Єфросиніна похвалилася своїм розкішним житлом в Мексиці:"Скринити можна і фотошпалери робити".