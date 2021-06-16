Телеведуча Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", здивувала поведінкою

Зірка ретельно стежить за зовнішністю, тому у свої 42 роки виглядає підтягнуто й ефектно, повідомляє Politeka.net. Телеведуча вже давно виробила для себе кілька правил, що стосуються харчування і сну.

Єфросиніна запевняє, що повноцінний сон не менше восьми годин на добу - це кращий засіб від зморшок. Крім того, під час сну виробляється мелатонін, який відповідає за обмін речовин. Якщо зазначеного гормону не вистачає, то обмін сповільнюється.

Також Маша займається спортом. Знаменитість з тренером комбінує фітнес, пілатес і кардіонавантаження, і періодично бігає.

Однак попри все вищеописане, у зірки іноді проявляються проблеми зі здоров'ям. Так в нових сторіс красуня здивувала, адже її зняли лежачи на дивані. В цей час над ведучою стояла візажистка, що наносить Єфросиніній макіяж.

Кадри обурили одну з користувачок мережі, яка тут же написала телеведучій.

"Дуже шкода візажистку, Я розумію це її робота, але лежачи робити мейк це щось. Я вас обожнювала. Дуже розчарувалася", - написала дівчина.

У відповідь Маша стривожила заявою про свій стан.

"Мені роблять мейк в такому положенні, тому що я лежу з блокадою на спині й не можу поворухнутися... Ех, люди...",- написала телеведуча.

Блокада на спині - це усунення болю в спині шляхом лікувальної процедури.

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Як повідомляла Politeka, 42-річна Єфросиніна на пляжі хвалилася підтягнутою фігурою в купальнику: "ти світишся".

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