У мережі показали кумедний відеофрагмент флірту Тіни Кароль і Дана Балана на шоу "Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Тіні Кароль і Дану Балану, опублікували кумедний відеофрагмент флірту артистів на шоу "Голос країни". У ролику зіркові тренери обговорюють виступ двох учасників, які разом з ведучою Катею Осадчою стоять на сцені.

Слово взяла Тіна Кароль, і поділилася своїми враженнями від виступу хлопця і дівчини.

"Я сиділа і дивилася на них, і зрозуміла, що у них не буде драйву, ну між ними, так. Між ними може бути юна любов, коли Джульєтта зустріла...", - говорить Тіна. Тут репліку вставляє Дан: "Юна любов?". "Так, юна любов", - парирує Кароль і тут же згадує, що це рядок з пісні Балана. "Ооой, це рядки з твоєї пісні, коротше ... це випадково", - кокетливо додає співачка, чим викликала сміх у залі для глядачів.

У цей момент за кадром чути голос Монатіка: "Не тільки Дан вивчив всі альбоми Тіни". "Ночами, так?",- грайливо і зі сміхом відповідає Кароль.

"Тільки юна любов привела їх, власне, до цієї пісні. І ви приголомшливе її виконали. Я вам дуже вдячна. Спасибі величезне", - додає Тіна, вже звертаючись до учасників шоу.

У підписі до відео крім цитат фанати написали: "Ну як це мило, я не можу".

Зазначимо, що нещодавно Дан Балан спростував чутки про романтичні стосунки з Тіною Кароль. На своїй офіційній сторінці в Instagram Молдавський артист заявив, що їх з українською артисткою об'єднує тільки взаємна симпатія і дружба, яка зародилася на "Голосі країни".

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