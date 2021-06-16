Модель Соня Євдокименко, внучка легендарної української співачки Софії Ротару, показала себе з братом Антоном, розповівши про майбутній захід

Як пише Politeka.net, Соня і Антон є онуками легендарної співачки Софії Ротару. Дівчина вирішила спробувати себе в якості моделі і співачки, а молода людина вже виступає з власними концертами. Соня вирішила допомогти братові і розповіла про майбутній захід, на якому його можна послухати.

Відповідний пост Євдокименко розмістила в Instagram. На фото Соня позувала поруч з Антоном і посміхалася. На другому знімку онук Ротару вже здався на афіші.

Софія Ротару відразу поставила лайк і прокоментувала публікацію: "Люблю".

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Посміхайтеся молода людина у вас красива посмішка", " Так, а внучка хто за професією?", "Дуже красиві брат і сестра!!!", "Анатолій так схожий на свого дідуся Анатолія Євдокименка. Красиві діти, щастя вам".

Повідомлялося, що внучка Ротару провела весь вільний час на природі.

Соня позувала в білосніжній сорочці, рукави якої кокетливо закатала до ліктів. Вона позує для фото, розташувавшись в наметі. Її волосся розпущене по плечах, а макіяж – природний і натуральний.

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