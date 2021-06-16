Популярна актриса і співачка Дженніфер Лопес не так давно засвітилася на рекламній зйомці в трендовому костюмі

Артистка намагається показувати у себе в профілі тільки цікаві кадри, або фото зі зйомок своїх концертів, кліпів і навіть одиночних виступів. На фан-сторінках Лопес можна знайти більше інтригуючих кадрів.

Не так давно Дженніфер взяла участь у фотосесії, в ході якої змогла постати в улюбленому образі - яскраво-червоному спортивному костюмі зі склянкою напою в руках. На всіх заходах між зйомками зірку можна помітити зі склянкою рідини. Оскільки зірка впевнена, що велика кількість води допомагає бути у формі, вона п'є її постійно.

Виключивши шкідливі напої, чай, кава і все інше, Лопес продовжує стежити за собою так, як вважає правильним. У червоному костюмі Лопес навіть без фотошопу на кадрах змогла довести: вона виглядає відмінно зі своїм комплексом догляду за собою, і не тільки через воду.

Раніше ми писали, Аффлек і Лопес, яких знову запідозрили в таємному романі, вирушили в Малібу, де святкували День народження сестри співачки. Цікаво, що пара була заручена 17 років тому, але тоді створити сім'ю зіркам не вдалося. Але нещодавно Бен розлучився з актрисою Аною де Армас, а Дженніфер пішла від Алекса Родрігеса, з яким була заручена.

На нових кадрах, які зробили папараці, можна помітити, як Лопес і Аффлек не приховують своїх почуттів - обіймаються і цілуються. Кадри відразу облетіли мережу і з'явилися у фан-групах актриси.

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