Танцівниця Ілона Гвоздьова показала миле відео зі своїм партнером з бальних танців
Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня показала в соцмережі відео красивого танцю, який виконала своїми партнером з бальних танців Дмитром Варанкіним. До слова, саме цього хореографа Ілона "сватає" на черговий сезон "Танців з зірками".
У ролику Ілону і Дмитра можна побачити в танцювальній школі Гвоздьової, пара виконує гарний танець під цікаву мелодію. Перед камерою танцівниця з'явилася в стильній червоній сукні оригінального фасону і танцювальних босоніжках. Її волосся зібране в тугий хвіст, а на обличчі легкий макіяж. Вона пластично рухається під музику, втім, як і її партнер.
У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Від щирого серця бажаю своєму партнеру @dima_varan в цьому році стати учасником @tanci1plus1. Вважаю його талановитим танцівником, хореографом, чудовим партнером, досвідченим артистом! Танцювати з тобою – це кайф, сподіваюся побачити тебе на сцені нового сезону. Бажаю удачі". Користувачі в захваті від цього відео, Танець Ілони і Дмитра засипають компліментами в коментарях, багато фанатів відзначили, що теж хочуть побачити Варанкіна на сцені головного танцювального шоу країни.
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
Трагедія на Волині, життя священнослужителів обірвалися миттєво: кадри з місця
Потужні вибухи прогриміли на АЗС, є перші дані про поранених: кадри НП в Росії
"Пронісся смерч і обрушилася злива": негода розбушувалася в Україні, кадри руйнувань
"Залишилася дружина і п'ятимісячна дитина": під Києвом у ДТП обірвалося життя 24-річного патрульного
Нагадаємо, Переможниця "Танців з зірками" Гвоздьова заговорила про знаки долі: "Завжди звертаю увагу...".
Як повідомляла Politeka, Переможниця "Танців з зірками" Гвоздьова в золотій сукні викликала фурор на премії Viva: "Отримала масу компліментів".
Також Politeka писала, Переможниця "Танців з зірками" Гвоздьова зворушила кадрами з красенем-чоловіком і дітьми: "Мої рідні".