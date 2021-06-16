Танцівниця Ілона Гвоздьова показала миле відео зі своїм партнером з бальних танців

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Цього разу зіркова красуня показала в соцмережі відео красивого танцю, який виконала своїми партнером з бальних танців Дмитром Варанкіним. До слова, саме цього хореографа Ілона "сватає" на черговий сезон "Танців з зірками".

У ролику Ілону і Дмитра можна побачити в танцювальній школі Гвоздьової, пара виконує гарний танець під цікаву мелодію. Перед камерою танцівниця з'явилася в стильній червоній сукні оригінального фасону і танцювальних босоніжках. Її волосся зібране в тугий хвіст, а на обличчі легкий макіяж. Вона пластично рухається під музику, втім, як і її партнер.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Від щирого серця бажаю своєму партнеру @dima_varan в цьому році стати учасником @tanci1plus1. Вважаю його талановитим танцівником, хореографом, чудовим партнером, досвідченим артистом! Танцювати з тобою – це кайф, сподіваюся побачити тебе на сцені нового сезону. Бажаю удачі". Користувачі в захваті від цього відео, Танець Ілони і Дмитра засипають компліментами в коментарях, багато фанатів відзначили, що теж хочуть побачити Варанкіна на сцені головного танцювального шоу країни.

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