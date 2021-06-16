Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, засвітилася на світському заході

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 41-річна Куриленко рідко ділиться свіжими фото. Зазвичай актриса публікує архівні знімки з фільмів і серіалів, в яких знімалася. Цього разу зірка засвітилася на заході, де змогла у всій красі продемонструвати достоїнства фігури.

Ольга вибрала оригінальне плаття з вирізом на спині. Наряд був дуже довгим, але ідеально підкреслював талію і округлі стегна актриси. Трохи розширений верх сукні зробив Куриленко візуально ще більш стрункою.

"Мені дуже сподобався сніданок Royal Ascot Ladies Day і модні розмови сьогодні вранці на @annabelsmayfair в оточенні безлічі красивих жінок. Відмінний початок дня!",- підписала фото Куриленко.

У коментарях актрисі залишили масу приємних компліментів.

"Ось це вид!", "Завжди приголомшливо виглядаєш", "красива посмішка, як милі квіти», «Хороший колір», «гарне волосся», «ти дуже красива», «Ольга, ти виглядаєш дуже красиво. Я вражений", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко представила чорно-біле фото, на якому позувала в образі шикарної леді. Виразний макіяж в стилі Smoky eyes припав актрисі до лиця.

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