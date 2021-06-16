Відомий український співак Арсен Мірзоян показав, як проводить час з дітьми
Як передає Politeka.net, 42-річний Мірзоян став широко відомим в Україні у 2011 році. Він був одним з фіналістів шоу "Голос країни", де, до того ж, знайшов свою любов. На шоу артист познайомився зі співачкою Тонею Матвієнко, яка народила йому дочку. Одружилися зірки в 2017 році після тривалого роману. Заради Матвієнко Арсен пішов з родини.
Від першого шлюбу у Арсена залишилося двоє синів - Влад і Артем. Артист намагається проводити з ними час. Судячи з Instagram артиста, він підтримує зв'язок з синами і допомагає їм. На свіжому фото в соцмережах він показав, як відправився з хлопчаками на рафтинг.
"Буквальне значення фрази: "сплавити дітей", - підписав фото Арсен.
У коментарях шанувальники оцінили спільне проведення часу співака з дітьми.
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"Незабутні враження для дітей», «Тато крутий», «клас», "який молодець", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Арсен Мірзоян їздив у Запоріжжя на останній дзвінок до свого старшого сина. Артист не став втрачати часу дарма, встигнувши покататися на велосипеді і відкрити купальний сезон в річці.
«У старшого останній дзвоник, попереду серйозні кроки і важливі рішення. Велосипед і річка - це каприз», - підписав фото співак.
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