Український актор, телеведучий і продюсер Юрій Горбунов поділився робочими моментами

Як передає Politeka.net, 50-річний Горбунов дуже багато працює. Він є головним ведучим на телеканалі "1+1", знімає і знімається у фільмах, озвучує мультфільми, а також веде корпоративи. Крім цього, телеведучий стежить за тим, щоб його Instagram завжди був активним. У мережі артист ділиться кадрами з особистого життя, не забуваючи і про робочі моменти.

На свіжому фото Горбунов зняв робочий процес. Він зробив селфі, але було видно, що телеведучий позує в костюмі. Як розповідав в одному з інтерв'ю сам артист, в його гардеробі дуже багато фірмових костюмів, оскільки його робота зобов'язує завжди виглядати на 100%.

"Діліться хорошим настроєм, позитивними емоціями і нехай завжди почуття гумору буде з вами!",- підписав фото Горбунов, несподівано звернувшись до українців.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов викликав бурю емоцій в Instagram, виклавши фото з Туреччини, на якому сидів у тіні альтанки. Шоумен закликав українців помріяти: "Думайте, розмірковуйте, фантазуйте і обов'язково мрійте, кожну вільну хвилину!". Шанувальники підтримали зірку, погодившись, що мрії завжди збуваються, якщо їх правильно загадувати.

Нагадаємо, що чоловік вагітної Осадчої Горбунов показав місце своєї нової роботи: "неймовірно складно...".

Як повідомляла Politeka, Юрій Горбунов повертається на великі екрани завдяки Dzidzio: "Аполлони!".

Також Politeka писала, що кучерявий Горбунов в обнімку з Дзідзьо здивував своїм бажанням: "може відростити як у Міші?".