Прощання з українським народним артистом, хореографом та суддею шоу «Танці з зірками» Григорієм Чапкісом несподівано перенесли

Як передає Politeka.net, про це, не називаючи джерел інформації, 16 червня повідомили в ТСН.

Як відомо, Чапкіс помер 13 червня на 92-му році життя. Як розповів син артиста Грег Чапкіс, причиною смерті став літній вік батька. Тим більше, що за останній рік хореограф переніс кілька серйозних хвороб, які вплинули на його здоров'я.

Відомо, що артиста поховають на Байковому кладовищі 18 червня. Спочатку син Чапкіса оголосив, що церемонія прощання відбудеться в Клубі Кабінету Міністрів України. Однак несподівано, не називаючи причини, місце було змінено. Як повідомили в ТСН, церемонія проходитиме з 11.00 до 13.00. Вона відбудеться в Національній філармонії України (Володимирський узвіз, 2).

Нагадаємо, що Чапкіс народився в далекому 1930-му році. Лише в 1944 році його сім'я переїхала до Києва, де майбутній хореограф закінчив Київський інститут культури. Чапкіс працював хореографом у Театрі імені Івана Франка, виступав у складі Академічного ансамблю танцю України. У 2007 році він заснував Школу танців Чапкіса, філії якої є і в інших країнах.

Нагадаємо, що син Григорія Чапкіса, вражений кончиною батька, показав їх танці в центрі Києва:"легенди не вмирають".

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