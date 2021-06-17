Українська співачка Ані Лорак, яка останні роки живе і будує свою кар'єру в Росії, вразила виглядом в дуже короткій сукні

Як передає Politeka.net, 42-річна співачка після карантину зуміла прийти у відмінну форму, тому зараз користується нагодою і демонструє свою фігурку у всій красі.

Цього разу зірка приміряла коротеньку чорну сукню з незвичайними рукавами-ліхтариками. Сукню співачка спустила з плечей, похвалившись зоною декольте. До класичної сукні Кароліна приміряла акуратне намисто з камінням. Артистка мило посміхалася і дивилася в кадр.

"Маленьке чорне плаття-must have кожної дівчини. Як вважаєте?",- підписала фото співачка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без колючих зауважень.

"Чорний колір-це ідеал. Він всім до лиця", "Кароліна, яка красива", "Красуня в маленькому чорному платті", "Яка ви красива! Вам дуже пасує це чорне плаття! Лялечка!", "Ви принцеса", "Не в такому віці", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак з'явилася в жовтому ультраміні, яке підкреслило її ідеальну фігуру. У такому вбранні співачка засвітилася поруч з екс-чоловіком Муратом Налчаджіоглу. У ЗМІ давно ходять чутки про те, що пара знову разом.

Нагадаємо, що Ані Лорак вивела в світ дочку, що підросла, наряд Софії викликав питання: "Сама в міні, а...".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак на святі дочки зробила крок в басейн прямо в сукні: "о боже...".

Також Politeka писала, що Ані Лорак, яку мама в дитинстві віддала в інтернат, вразила ставленням до дочки: "навіть не віриться...".