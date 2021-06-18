Продюсер і репер Потап відчитав 12-річного сина за табель

Андрій Потапенко закінчив 6-й клас хорошистом, але ось його батькові цього, мабуть, мало. Так, Потап із сином стали героями програми "Світське життя", передає Politeka.net. Ведуча Катя Осадча поцікавилася у сина Потапа та його екс-дружини Ірини Горової, якими шкільними успіхами він може похвалитися на всю країну.

"Ось Катя - молодець, таке питання задати, так?", - прокоментував Потап.

"Якщо переводити в п'ятибальну систему, то у мене немає ні трійок, ні п'ятірок, ні двійок. У мене тільки четвірки, тобто сім, вісім, дев'ять - тільки ці оцінки", - відповів Андрій після деякої заминки.

Осадча тоді запитала в його батька, чи задоволений він такими результами.

"Я задоволений, але на дрон, який він замовив... На дрон це не тягне, Андрюха", - Потап поплескав сина по плечу.

На закінчення 6-го класу Андрію повинні були подарувати дрон, але ось оцінки "підкачали".

"Подивимося, як він буде віддаватися спорту, і може він за рахунок спорту отримає все ж свій дрон", - підсумував його батько.

Раніше ми розповідали, що Осадча з Потапом обговорила також гучну вечірку з нагоди його 40-річчя, яка відгриміла місяць тому. Свідком розмови став син репера. У якийсь момент хлопчик втрутився:

"По-перше, вона (вечірка - ред.) була не гучна... Він святкував у ресторані і там було дуже мало людей, 20 з чимось чоловік, тому він не так вже й добре відгуляв 40-річчя", - оцінив Андрій.

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