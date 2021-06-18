Популярна українська ведуча Леся Нікітюк висміяла власну підготовку до літа, продемонструвавши фігуру в купальнику

Знаменитість давно полюбилася українцям багато в чому завдяки своєму почуттю гумору. Відомо, що Леся не соромиться жартувати над собою, виставляючи себе в не самих утішних образах. Як пише Politeka.net, на цей раз в Instagram ведуча вирішила пожартувати над своєю фігурою.

Так, зірка опублікувала в сторіз колаж з власним фото. На ньому вона позувала на балконі в стильному блакитному купальнику з великим вирізом на животі. Ведуча стояла, злегка вигнувшись на бік, і поправляла свої окуляри. На голові у неї красувався "тюрбан" з рушника. Над знімком можна було побачити напис: "Як я хотіла виглядати до літа:".

Поруч з фото Нікітюк можна було побачити знімок чоловіка в точно такому ж вбранні і схожій позі. При цьому його фігура була далека від ідеальної. "Як я виглядаю цього літа:", - говорилося в підписі до цього фото.

Пізніше Леся вирішила показати, як виглядає з ранку. На опублікованому фото вона позувала перед дзеркалом в біло-бежевому топі з ажурної тканини з глибоким вирізом, легкому піджачку і джинсах. Ведуча закотила очі, всім своїм виглядом демонструючи недосип.

"Доброго ранку", - підписала фото Леся.

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