Блогер з Дніпра Кирило Макашов, який став ведучим тревел-програми "Орел і решка", здивував одкровенням

Як відомо, Макашов і його напарниця, співачка Мішель Андраде стали ведучими чергового сезону "Орел&Решка. Земляни" на Новому каналі. Ефіри стартували 5 червня, а самі зйомки, звичайно, велися трохи раніше.

Макашов розповів, з якими труднощами йому довелося зіткнутися, коли відправився в подорож з красунею Андраде. Зокрема, зірка зізнався, що його сильно ревнувала кохана. Зі своєю дівчиною Альоною хлопець зустрічається менше року, і за цей час вони рідко розлучалися, а тут відразу й пригода, й шикарна брюнетка замаячила на горизонті.

"Спочатку Альона дійсно ревнувала. Не знала, чого очікувати, і як це все буде, тому що ми з нею особливо не розлучалися. Так як зустрічаємося не так давно - менше року - весь час перебували разом. А зараз між нашими зустрічами довгі проміжки - бачимося приблизно тиждень на місяць —, поділився Макашов, — Перший час було дуже важко - вона ревнувала, плакала, що я поїхав. Але зараз все відмінно. Коли повернувся вперше, вона побачила, що все добре — я не намагаюся "звіздитися", не змінююся".

Про дівчину Макашова відомо, що вона - художня гімнастка, яка зараз перекваліфікувалася в повітряну гімнастку і планує працювати на круїзних лайнерах.

Мішель Андраде, до речі, незадовго до зйомок в "Орлі і решці" розлучилася зі своїм бойфрендом, теж співаком, Микитою Ломакіним, з яким зустрічалася п'ять років. Але, судячи з усього, Мішель ніколи "сумувати". У нових "сторіз" брюнетка показала, як приміряє літні вбрання.

"Що це за кайфовий лук!", - вигукує вона на кадрах.

Нагадаємо, підопічна Потапа Мішель Андраде в білосніжній сукні поділилася радісною звісткою:"зачаровує ти".

Як повідомляла Politeka, Розпатлана підопічна Потапа Мішель Андраде показала своє розчарування: "я годину рівняла...".

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