Українці розкритикували новий формат популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф"

Як передає Politeka.net, про свої враження глядачі пишуть у коментарях на Yutube-каналі проекту.

Так, влітку на телеекрани вийшов проект " МастерШеф. CELEBRITY", де за перемогу борються українські зірки. Однак, судячи з реакції в мережі, глядачам такий варіант не припав до душі.

"Яка жесть! Яка маячня! Перший сезон за всю історію мош який я не буду дивитися", " Ну все! Дочекалися, мош-скотився в Дно!", "Це перший майстер Шеф, який я дивитися не буду!!! Це вже не про кулінарію... Перетворили моє улюблене шоу в клоунаду!! Жах", " можна наступного разу без Полякової? Вона тільки подразником була" « "якесь засилля вульгарності, вульгарності", " Ектор Браво, цим сезоном ви ганьбите і професію і тих хто до цього був учасником. Ганьба, позорище", " Шкода, що Майстер шеф скотилися до такої ганьби», - пишуть засмучені глядачі.

Нагадаємо, у першому випуску " МастерШеф. CELEBRITY " у кулінарній битві зійшлися зіркові блондинки і брюнетки - Оля Полякова, Аліна Гросу і Таяна проти команди Надії Мейхер, Ольга Цибульська і Даші Астаф'євої. Перемогу здобула Оля Полякова.

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