Телеведуча Лідія Таран приєдналася до експерименту своїх колег і показала себе без макіяжу

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Лідія Таран вирішила своєрідно приєднатися до колег по цеху і показати, як виглядає без макіяжу у звичайному житті. Нагадаємо, днями телеведучі каналу вирішили відзначити День природної краси, і вийшли в ефір без гриму і косметики. Це викликало ажіотаж серед глядачів і користувачів мережі, багато відзначили, що ведучі і без макіяжу дуже красиві.

До флешмобу приєдналася і Лідія Таран - у своєму Instagram вона виклала кумедне Домашнє фото, на якому позує в цікавому вигляді. Як видно, перед камерою телезірка з'явилася в домашньому вбранні, її волосся розпатлане і зібране в недбалий пучок, а на обличчі немає ні грама косметики, при цьому вона мило посміхається.

У підписі до фотографії Таран написала: "природна, говорите? Жіноча, говорите? Краса? Ледь не пропустила свято, бо весь день ходжу якраз така, як треба. Обожнюю бути невпізнанним і вільним! Головне, щоб на носі прищі від вічної маски вискакували, дівчата! Якби не робота, а не фарбувалася б взагалі! Ми і так миленькі, ви ж пам'ятаєте?".

Користувачі тут же почали активно коментувати знімок Лідії: "Ви дуже класна", "Ви красуня", "Без макіяжу як школярка", "Природне – найкрасивіше", "Красуня", "У вас відмінний вигляд", "Чарівна, природна краса", "Ви дуже красива", "Просто красуня", "Гарного настрою, красуня".

Нагадаємо, Зірка "1+1" Падалко наважилася здатися в прямому ефірі без гриму, в мережі фурор: "Дівчинка"

Як повідомляла Politeka, Зірки 1+1 вийшли в ефір без макіяжу, такими Марічку Падалко і Барбір ще не бачили: "Сильно відрізняється".

Також Politeka писала, Зірка "1+1" Марічка Падалко похвалилася своєю перемогою в Одесі: "Це мій перший..."