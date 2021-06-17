Українські та зарубіжні зірки викликали фурор знімками без макіяжу
Добірку фото відомих красунь показали на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram.
"Сьогодні, 16 червня, День природної жіночої краси. Він в черговий раз нагадує - не косметика робить тебе прекрасною. Більш того, безліч зірок сміливо показують себе без мейк, і це дійсно круто», - підписані кадри.
Ольга Сумська
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Лілія Ребрик
Емілія Кларк
Настя Каменських
Єва Лонгорія
Юля Саніна
Маша Єфросиніна
Оля Полякова
Джамала
Дженніфер Лопес
Зазначимо, кадри викликали бурхливу реакцію користувачів мережі.
"Ребрик просто супер», «Єфросиніній треба фарбуватися", " Ольга Сумська, реально дуже красива жінка була... до уколів "краси"... дуже шкода що вона не зуміла красиво старіти",» Половину не впізнала«, " 4,6,10 це хто?", "Природна краса це коли не тільки без макіяжу, але і без зайвих втручань косметолога, а я сумніваюся в деяких зірках на фото", "природна краса-щось інше ніж краса без мейк ☺ А з цієї добірки не всі до цього мають відношення, реальні сумніви", - пишуть в коментарях.
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