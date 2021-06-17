Українські та зарубіжні зірки викликали фурор знімками без макіяжу

Добірку фото відомих красунь показали на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram.

"Сьогодні, 16 червня, День природної жіночої краси. Він в черговий раз нагадує - не косметика робить тебе прекрасною. Більш того, безліч зірок сміливо показують себе без мейк, і це дійсно круто», - підписані кадри.

Ольга Сумська

Лілія Ребрик

Емілія Кларк

Настя Каменських

Єва Лонгорія

Юля Саніна

Маша Єфросиніна

Оля Полякова

Джамала

Дженніфер Лопес

Зазначимо, кадри викликали бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Ребрик просто супер», «Єфросиніній треба фарбуватися", " Ольга Сумська, реально дуже красива жінка була... до уколів "краси"... дуже шкода що вона не зуміла красиво старіти",» Половину не впізнала«, " 4,6,10 це хто?", "Природна краса це коли не тільки без макіяжу, але і без зайвих втручань косметолога, а я сумніваюся в деяких зірках на фото", "природна краса-щось інше ніж краса без мейк ☺ А з цієї добірки не всі до цього мають відношення, реальні сумніви", - пишуть в коментарях.

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