Українська актриса Наталія Денисенко, яка прославилася після ролі в серіалі "Кріпосна", загіпнотизувала кадрами з ванної

Наталія Денисенко з 2017 року одружена з актором Андрієм Фединчиком, повідомляє Politeka.net. Зараз подружжя виховує сина, Андрія, якого хрестила колега актриси - Ксенія Мішина. В результаті дві зірки стали кумами.

Наталія Денисенко активно веде сторінку в Instagram. На нових кадрах красуня без збентеження поніжилася з пінкою у ванні. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Хотілося б мені так проводити свій вечір, але поки ванна з пінкою 🛁 мені зустрічається тільки на фото і відео зйомках 😅

Але і я за це я дуже вдячна ☺



А ви з категорії душ 🚿 або ванна🛀 🏽?",- розповіла артистка.

Публікація зібрала майже 40 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Nata hot 🔥", " Ось бачите.і чоловік приревнував...", "Казкова красуня Україночка!", "Він не ревнує😂 чоловік просто спинку хотів потерти😂🔥", "Дуже красива", "😂😂😂 чоловік занервував😂на работііі вона на работіііі😂😂😂😂", "Ах, яка спокусниця😍", "❤️ Наталія, все ще буде! 👏 ❤ ️ ", "Ванна😍 😍 😍"," і душ і ванна❤️", " душ більше люблю😀", "ванна... дуже добре знімає втому 😘", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, на Instagram Наталії Денисенко підписані 225 тисяч користувачів мережі. Крім серіалу "Кріпосна", актриса знялася в "Папаньках-2», «Клан ювелірів»," Село на мільйон " та інших.

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