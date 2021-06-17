Відома українська ведуча Ольга Фреймут в дивному вбранні засвітилася в компанії свого колеги Дмитра Комарова і похвалилася подарунками, які отримала від нього

Зірка поділилася новим постом в Instagram, в якому звернулася до ведучого популярного шоу «Світ навиворіт» з нагоди його дня народження. Про це пише Politeka.net.

Так, Фреймут зворушливо привітала Комарова, підкресливши, що вважає його хорошим другом.

"Діма, з днем народження! У нас з тобою стільки веселих спогадів. Іноді мені здається, що ти - літературний персонаж Джека Лондона, Даніеля Дефо. Нереальний і надійний друг! Будь щасливим", - написала ведуча.

Вона також поділилася яскравими спільними фото, на яких вона відображена в компанії Комарова. На знімку ведучі лежать поруч в шезлонгах і тримаються за руки. При цьому Фремйут одягнена вкрай незвично: на ній блуза з вишивкою, спідниця, хутряні «тапочки», рукавиці і шапка-вушанка.

Ведуча пояснила, що все це – подарунки від Комарова.

"Фото давнє, на мені подарунки від Діми, які він привіз з далеких далей. На вулиці спека 30 градусів", - зазначила ведуча.

У свою чергу, Комаров гідно оцінив її привітання.

"Красиве привітання, спасибі, Оля", - написав він у коментарі.

Відзначимо, що в 2019 році Комаров одружився на «Міс Україна 2016» і партнерці по «танцях з зірками» Олександрі Кучеренко.

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