Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес вразила фігурою на пляжі
51-річна Джей Ло показує фігуру в найсміливіших нарядах, повідомляє Politeka.net. Зазначимо, що зірка стежить за харчуванням і багато часу проводить в спортзалі.
Красуня їсть тільки свіжі продукти, адже вона потребує якісного "палива" для свого організму. В її раціоні багато білка і клітковини.
Основа раціону Джей Ло - овочі та фрукти. При цьому іноді зірка може дозволити собі невелику порцію шкідливої їжі. До слова, артистка активно пропагує відмову від кофеїну і алкоголю.
Практично на будь-якому фото зірка виглядає бездоганно. Шанувальники у своїх фан-сторінках публікують кадри, на яких зірка вражає фігурою.
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Так, в одній з таких груп опублікували знімок, де Джей Ло позує на пляжі, стоячи по коліно у воді. Співачка була в кроп-топі з довгим рукавом, завдяки якому відкривався вид на ідеальний прес і тонку талію.
Лопес одягла плавки на зав'язках, що відмінно сиділи на її знаменитих стегнах. Завершили образ великі окуляри.
"Літня дівчинка️️️", - написали автори поста.
Публікація швидко зібрала десятки лайків і трохи коментарів.
"❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написав один з шанувальників.
Зазначимо, улюблені заборонені задоволення, які Дженніфер Лопес собі зрідка дозволяє, — морозиво і печиво з шоколадною крихтою і маленький шматочок торта на честь дня народження.
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