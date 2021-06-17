27-річна дружина українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала новонародженого малюка

Як передає Politeka.net, днями молода дружина Павлика народила йому сина Михайла. Катерина публікувала в соцмережах потуги, а також детально розповідала про пологи і перебування в приватній клініці. У свіжому пості Репяхова вирішила показати малюка. Правда, світити обличчя новонародженого дівчина не стала.

"Це була перша одежина, яку я купила Мишку ще тижні на 20 вагітності. Як же я тебе чекала, синочку! Я коли була ще дитиною знала, що у мене буде син Міша. І ось він зараз у мене на руках. Мрії збуваються, головне сильно хотіти", - підписала фото Репяхова.

У коментарях дівчині залишили масу приємних відгуків і поздоровлень.

"Красиве ім'я, міцного здоров'я Вам", "Мишко рости великим і здоровим", «Пупс», «це диво», «Супер. Катюша, я ще раз від щирого серця вітаю вашу сім'ю", "А пальчики які музичні", - пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що минулого літа у 55-річного Павлика помер середній син. Хлопець довгий час боровся з раком.

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