Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана порадувала шанувальників яскравими кадрами з відпочинку в Туреччині

Як передає Politeka.net, 35-річна Сніжана - мати трьох дітей. Наймолодшому днями виповниться два роки. Також у неї є дочка від Бабкіна і син від першого шлюбу. На свіжому фото жінка показала своїх старших дітей, а також розповіла, скільки домашніх обов'язків лягло на неї по поверненню додому.

"Прилетіли додому. День дуже насичений: розбір валіз, прання, купання себе, орхідей і, може бути, лисиків. Кава (так сумували за смачною кавою!), на базар за продуктами, приготувати їжу, замаринувати шашлик, зробити манікюр і купити подарунок. Завтра Єлисею Сергійовичу 2 роки", - поділилася своїми насиченими планами Сніжанна.

Бабкіна додала, що не забуває вона і про своїх підопічних, які займаються разом з нею медитаціями. Крім цього, вона вирішила пожартувати над старшими дітьми, опублікувавши фото, яке їм не дуже подобається.

«А зараз ржемо зі старшими, вони кажуть, що погано виходять на фото. А як на мене - красунчики! Що скажете?",- додала жінка.

У коментарях їй залишили масу позитивних відгуків і лайків.

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