Колишній "Холостяк" Михайло Заливако спантеличив шанувальників зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, зараз Заливако разом зі своєю обраницею Ганною Богдан відпочиває Каппадокії. Парочка прекрасно проводить час разом, і, судячи з фото, насолоджується компанією один одного.

На свіжому фото Заливако позував в обнімку з Анною. Було видно, що їхні обличчя обгоріли на сонці. Позаду парочки виднівся гарний пейзаж з величезної висоти.

"1000 метрів над землею, обгоріле обличчя і вона поруч. Шо по емоції?",- підписав фото Заливако.

У коментарях зірці шоу залишили масу приємних відгуків. Не обійшлося і без критики. Деякі звернули увагу на колір волосся Михайла, який змінився.

"З нею ти сивієш", "Добре виглядаєте разом. Щастя вам)) Але я була за Юлю Зайку", "Яке ім'я красиве... вона. Ідеально", "крутий тільки Міша, але якщо йому добре з нею нехай так і буде, але щирості в ній немає", "щастя (по обличчю видно!)", "Вона як прилипало у всіх сторіс, і на всіх фото, так награно", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що не всі шанувальники залишилися задоволені вибором Михайла. Багато хто досі не може змиритися з тим, що переможницею стала Ганна Богдан.

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