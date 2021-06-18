Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка сидить на дієті заради схуднення, вирішила детально розповісти про свій раціон

Як передає Politeka.net, 45-річна співачка кинула собі виклик. Вона вирішила скинути за місяць 4 зайвих кілограми. Якщо у співачки не вийде, вона обіцяла збрити своє волосся.

У себе в Instagram Могилевська вже багато разів розповідала і показувала свою дієту. Цього разу вона вирішила розповісти, чому її раціон став більш скромним, ніж раніше.

"Багато хто з вас під минулим постом про раціон висловився, що моя дієта "сумна і нудна". Моє меню 4 роки тому, в період Танців з зірками і зараз - істотно відрізняються. Причин тому кілька:

1. У 2017 році я активно займалася танцями, у мене було 3-4 тренування в день. Відповідно, кількість калорій була набагато більшою. Графік харчування був п'ятикратний.

2. Виходячи з ряду показників останнього обстеження, з'явилися підстави перевести мене на триразовий графік, доктор прибрала перекуси. Змінилася і структура раціону.

3. Мета. Моя мета -4 кг до 26 червня і -10 кг до кінця літа", - пояснила Могилевська.

Вона додала, що раціон повинен відображати ситуацію в організмі, тому тип харчування, кратність і структура раціону повинні залежати від результатів обстеження, гормонів, рівня фізичної активності і віку.



Під постом Ольга Полякова не стрималася, залишивши емоційний відгук: "А жити як?".

Нагадаємо, що худіюча Могилевська в паніці звернулася за допомогою:"Це кінець моїй кар'єрі".

Також Politeka писала, що розповніла Могилевська показала, які продукти дозволяє собі на дієті: "Можна навіть ввечері...".

А ще Politeka повідомляла, що 45-річна Могилевська розповіла, хто може перешкодити її схудненню: "приходить додому і дістає шматок м'яса...".