Ведуча Леся Нікітюк викликала фурор несподіваними кадрами
33-річна зірка, як відомо, замовчує деталі свого особистого життя, виносячи на публіку в основному кадри робочих буднів і подорожей.
У своїх нових "сторіз" в Instagram Нікітюк цього разу збентежила образом у весільному вбранні, передає Politeka.net. Дівчина, вочевидь, перебувала на якихось зйомках. Вона показала, як приміряє вбрання, починаючи з нижньої білизни і закінчуючи фатою. Над нею в цей момент чаклували помічники, поправляючи плаття та інші аксесуари.
Так, спочатку Леся покрасувалася в панчохах рожевого відтінку і бежевій комбінації, блиснувши стрункими ніжками.
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"Контент 18+! Хлопчики, відразу підписуємося на Лесю Іванівну, таких сторіз буде багато!", - попередила Нікітюк.
На наступних кадрах красуня вже стояла перед дзеркалом в гримерці, розглядаючи весільний лук: довге біле плаття з пишною спідницею, вишите камінням, і легку фатинову фату, що спускалася до самого низу.
"І подружка розвела, а на очах бринить сльоза...", - чуттєво співала Леся в цей момент, в кінці розсміявшись разом зі своїми помічниками.
Раніше ми розповідали, Нікітюк повернулася на шоу "Хто зверху?", де є спів-ведучою Сергія Притули. Стартував новий сезон проєкту і дівчина поспішила оголосити про це фанатам. У "сторіз" вона показала закулісся.
"Ось він, улюблений павільйон. Моя гримерочка", - каже ведуча.
Також стало відомо, що, схоже, учасницею першого випуску стане співачка Настя Каменських.
Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".
Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".
Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".