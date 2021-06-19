Відомий танцюрист Макс Єжов, зірка "Танців з зірками" і учасник шоу-балету Олі Полякової рас сказала про неприємність, яка трапилася з його мамою
Як передає Politeka.net, про це хореограф написав на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні у моєї мами сталося неприємність, у неї вкрали телефон! Вона так засмутилася, завершено випадково я опинився поруч, І сказав: не варто засмучуватися, я куплю тобі Новий, я куплю тобі ще 100 таких і краще! А сам про себе думаю, Господи спасибі що з моєю мамою все добре, що вона жива здорова», - написав артист.
Макс Єжов закликав усіх цінувати своїх батьків і піклуватися про них.
"Друзі бережіть своїх батьків, адже вони не вічні, цінуйте тут і зараз", - підкреслив він.
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Макс Єжов показав свої фото з мамою: зараз і дитинстві. Також він поділився відео, на якому його мама стрибає на батуті.
"Боже, яка милота", - написала Оля Полякова.
"Яка хороша мама", - прокоментувала кадри артистка" жіночого кварталу Марта Адамчук.
"Які правильні слова", "не син, а подарунок", "Макс, ти кльовий❤", "Макс, це найпозитивніше відео, яке я бачив за останній час", "ви молодець!!! так підтримали маму", - пишуть у коментарях фоловери хореографа.
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