Відомий танцюрист Макс Єжов, зірка "Танців з зірками" і учасник шоу-балету Олі Полякової рас сказала про неприємність, яка трапилася з його мамою

Як передає Politeka.net, про це хореограф написав на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні у моєї мами сталося неприємність, у неї вкрали телефон! Вона так засмутилася, завершено випадково я опинився поруч, І сказав: не варто засмучуватися, я куплю тобі Новий, я куплю тобі ще 100 таких і краще! А сам про себе думаю, Господи спасибі що з моєю мамою все добре, що вона жива здорова», - написав артист.

Макс Єжов закликав усіх цінувати своїх батьків і піклуватися про них.

"Друзі бережіть своїх батьків, адже вони не вічні, цінуйте тут і зараз", - підкреслив він.

Макс Єжов показав свої фото з мамою: зараз і дитинстві. Також він поділився відео, на якому його мама стрибає на батуті.

"Боже, яка милота", - написала Оля Полякова.

"Яка хороша мама", - прокоментувала кадри артистка" жіночого кварталу Марта Адамчук.

"Які правильні слова", "не син, а подарунок", "Макс, ти кльовий❤", "Макс, це найпозитивніше відео, яке я бачив за останній час", "ви молодець!!! так підтримали маму", - пишуть у коментарях фоловери хореографа.

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