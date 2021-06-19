Відома модель Алессандра Амбросіо, колишній ангел Victoria's Secret, знялася в незвичайній яскравій фотосесії купальників

Популярна супермодель нещодавно взяла участь в модній зйомці, в якій змогла продемонструвати всю силу свого спокушання. Навіть в сорок років Амбросіо хвалиться фігурою, як у двадцятирічної.

Примітно, що до того, як народити першу дитину, Амбросіо рідко займалася спортом і завжди лінувалася обмежувати себе. Тепер же Алессандра залежна від занять і ретельно контролює раціон, щоб не набирати зайвого.

При цьому модель помічає, що лише завдяки комфортним обмеженням і занять без особливої напруги можна скинути зайве. Їй вдалося скинути більше 20 зайвих кг, які їй заважали після народження дитини. У рожевому трендовому бікіні зірка показала, наскільки бездоганною може бути.

"Яка солодка, як цукрова вата" - пише один з шанувальників

Як можна помітити, Алессандра Амбросіо хоч і відсвяткувала недавно 40 років, але виглядає дуже добре, помітно молодше свого віку. Красуня стала відомою завдяки контракту з Victoria's Secret і навіть потрапила в список Форбс, ставши однією з найбільш високооплачуваних моделей світу. Зараз дівчина веде активно Instagram, ділячись цікавими фото.

На ще одному новому знімку, який Амбросіо додала в Instagram, красуня позувала в топі і спідниці, а образ доповнила окулярами.

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