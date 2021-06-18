Відомий український співак Арсен Мірзоян показав, як проводить час з дітьми в Карпатах

Як пише Politeka.net, 42-річний Мірзоян став дуже популярний ще 10 років тому. Красунчик був одним з фіналістів "Голос країни", де знайшов своє кохання. Він там познайомився з Тонею Матвієнко, яка встигла йому народити дочку і вийти заміж за співака. Заради красуні Арсен кинув колишню дружину, з якою виховував двох синів.

Але артист спілкується з дітьми і навіть взяв їх на відпочинок в Карпати. На нових фото, які Арсен опублікував в Instagram, Мірзоян разом з дітьми вирушили на водоспад Капливець.

"Ми його знайшли. Ще один в колекцію", - написав Арсен.

На фото можна побачити самого Мірзояна, дітей, водоспад, а також річку і навколишню природу.

Фанати поставили кілька сотень лайків і не писали Коментарі.

Повідомлялося, що відомий український співак Арсен Мірзоян показав, як проводить час з дітьми.

Судячи з Instagram артиста, він підтримує зв'язок з синами і допомагає їм. На свіжому фото в соцмережах він показав, як відправився з хлопчаками на рафтинг.

"Буквальне значення фрази:» сплавити дітей", - підписав фото Арсен.

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