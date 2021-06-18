Телеведуча Маша Єфросиніна показала яскраві фото з виставки про Чорнобиль і звернулася до українців

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка була тренером "Ліги Сміху", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно телезірка побувала на відпочинку в Мексиці, де зустріла свій 42-й день народження, і часто показувала яскраві знімки. А цього разу вона виклала кадри зі свого відвідування виставки про Чорнобиль, на якій побувала разом з сином.

На знімках Маша показала павільйон виставки, на якій представлено все, що пов'язано з Чорнобильською трагедією. На одному зі знімків телеведуча сидить на стільчику посередині кімнати з яскравими картинками, а за її спиною видно екран, на якому, мабуть, показують кадри з Чорнобиля. На знімках також можна побачити маленького сина телезірки.

У підписі до публікації Єфросиніна поділилася своїми враженнями, а також закликала українців відвідати цю виставку. "Я, як і багато хто з вас, дивилася захоплюючий серіал "Чорнобиль"... Але, єдине, що сильно відрізняє нас з вами від всіх глядачів цього фільму на планеті - це те, що у нас всіх є свої спогади, історії причетності і, так або інакше, своя зв'язок з тим роком. Творець виставки Яся Гресь почала нашу екскурсію словами, що вона не про біль і трагедію, а про те, як жорстоко розплатилася наша земля за режим під назвою Радянський Союз: до моменту виникнення ідеї зробити цю експозицію, як раз були розкриті останні засекречені матеріали, пов'язані з трагедією. Сходіть, в загальному, не пошкодуєте! Попереду три вхідних. Виставка ще місяць ", - написала Марія.

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