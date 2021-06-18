Відома українська актриса Наталія Денисенко, зірка "Кріпосної", і кума Ксенії Мішиної показала себе і розповіла про свої таланти

Як пише Politeka.net, Наталія Денисенко стала досить популярною українкою актрисою, знявшись у безлічі картин. Чарівна красуня вже зібрала сотні тисяч фанатів в Instagram, яких радує цікавим контентом і своїми думками.

Цей раз не став винятком, адже Наталя опублікувала фото, на яких сиділа в сукні з декольте на високому стільці. Красуня на декількох кадрах показала чуттєвість, розповівши про екстрасенсорику:

"Актори-майже екстрасенси

Нещодавно обговорювали з колегами що у нас акторів, така чуттєвість , що ми відчуваємо оточуючих, майже як екстрасенси.

Наведу приклад: коли я знайомлюся з людиною, я відразу інтуїтивно розумію що він з себе представляє, які у нього проблеми / радості, як він себе почуває і тд…

Дійсно, ми зчитуємо енергетику людини, і просто подивившись в очі, можна зрозуміти багато і навіть більше…

Не знаю, чи зрозуміло я пояснила, але іноді можна побачити людину «наскрізь».

Наприклад мій @andreyfedinchik може зрозуміти мій стан по одному погляду, нічого навіть говорити не треба.

Я думаю це пов'язано з тим, що граючи ролі , ми тонко відстежуємо почуття, відчуття, емоційний стан, не тільки своє , але і партнера. І ця чутливість залишається з нами в житті…

Цікаво почитати коментарі моїх колег-акторів, що скажете?

Ну і ви розкажіть, чи було у вас так в житті? Вмієте "відчувати" людей?

Адже, мені здається, ми вже переходимо на більш "високий" рівень спілкування, коли слова це просто текст", - написала Наталя.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже вас люблю, Для мене ви - приклад жіночності та елегантності, а ще ви-натуральна і це СУПЕР. Хочеться бути на Вас схожою", "дуже красива і класна", "так, ось прям ці почуття, слово в слово".



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