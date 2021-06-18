Телеведуча Леся Нікітюк різко відповіла хейтерам на критику її останнього фото в Instagram

Після того, як на зірку посипався потік гнівних коментарів, Леся Нікітюк вирішила відповісти на особливо зухвалі слова користувачів. Багато людей висловили своє невдоволення зовнішністю Лесі, після того, як вона "сама зробила ніс і губи".

З маскою на обличчі і з фільтром від Інстаграма, зірка записала кілька сторісів, висміявши у відповідь 40-річних жінок, які позаздрили її перетворенню:

"Вам такий як я точно не бути, а я такий як ви, точно не стану. Ідіть з богом!"- уклала телеведуща.

У своєму посту, що викликав багато критики, зірка просто позувала з досить помітним макіяжем на обличчі, який помітно змінив її зовнішність. Причому губи виглядали так, ніби їх дійсно збільшили, а лінія контуру була сильно змінена.

"Ніс і губи зробила сама, ну а волосся довіряю професіоналам» - написала Нікітюк під своїм постом.

Користувачі відреагували дуже бурхливо:

"Як тобі круто 😍; що ж ти з собою зробила!?😮 ; Леся дуже красива, але на фото дуже схожа на Монро))); не відрізниш ... Повалій і компанія, все на одну особу)))))); і стала схожа на Монро🤭; Леся, ви стаєте схожі на Таїсію Повалій, не перестарайтеся. Ви мені раніше дуже подобалися, а зараз.... Вибачте; навіщо чіпати губи вони такі красиві були; Ти не схожа на себе. Будь природною".

Нагадаємо, що Нікітюк в купальнику наважилася показати себе без фільтрів і фотошопу:"бутерброди ми любимо".

Як повідомляла Politeka, біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями:»Я розумію, хто це зробив...".

Також Politeka писала, що Лесю Нікітюк зламали в Instagram, злив пікантні фото на загальний огляд:»все при ній".