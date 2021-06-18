Відома українська модель Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Таня Брик стала дуже відомою серед українців після шоу "Супер Топ-модель по-українськи", де здобула перемогу. Красуня активно розвиває кар'єру, а також веде соціальні мережі, вражаючи фанатів стильними образами.

На новому фото, яке Брик опублікувала цього разу, дівчина була в майці і кофті, яку підв'язала на стегнах. Але цікаво було інше-Таня пофарбувалася в блондинку.

"Зробили зйомку для учасниць табору і сама встигла сфоткатися", - розповіла про фотосесію Брик.

Фанати відразу почали коментувати фото:

"Подобається блонд", "Танюша", " дуже красива. Йде цей колір волосся!", "Найкрасивіша дівчина на землі", "шалено красива"," з темним волоссям вам краще, але це ваш вибір", " отже красуня, а з цим кольором просто чудова!!!", "Ти дуже красива, Я не дивилася сезон тпму з тобою, але коли був цей останній, відразу чоловікові кажу, Таня виграє, ти тільки глянь на неї! Зібрана, красива, надихаюча і всього лише в 22 рочки)))".

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