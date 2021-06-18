Відома українська ведуча і зірка "Фабрики Зірок-3" Тетяна Воржева приміряла томний образ з червоною сукнею для відпочинку в саду

Знаменитість, яка завдяки своїй яскравій зовнішності прославилася як "українська Анджеліна Джолі", поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У публікації Воржева задумалася про те, якими за своєю природою бувають люди.

"Ірина Хакамада розділяє характери людей на три групи: хижаки, травоїдні, падальники...питання: чи бувають, на твій погляд, травоїдні хижаки? До якого типу Ти віднесеш себе?", - написала ведуча.

Вона супроводила цей пост своїми знімками. На фото зірка позує в саду, розтягнувшись на газоні в своєму літньому образі. На ній довге червоне плаття з пікантно відкритою спиною. У ньому Воржева млосно позує для знімків.

Підписники тут же відреагували на її пост.

"Вогонь", "Живи вічно краса!", "Це вже мистецтво", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Воржева поділилася відео, на якому постала в чорному піджаку оверсайз і босоніжках на шпильці. З одягу більше нічого видно не було.

У кадр також потрапили фотограф і асистентка, яка тримала підлогову лампу так, щоб вона світила на обличчя Воржевої.

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