Відома українська ведуча і зірка "Фабрики Зірок-3" Тетяна Воржева приміряла томний образ з червоною сукнею для відпочинку в саду
Знаменитість, яка завдяки своїй яскравій зовнішності прославилася як "українська Анджеліна Джолі", поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
У публікації Воржева задумалася про те, якими за своєю природою бувають люди.
"Ірина Хакамада розділяє характери людей на три групи: хижаки, травоїдні, падальники...питання: чи бувають, на твій погляд, травоїдні хижаки? До якого типу Ти віднесеш себе?", - написала ведуча.
Вона супроводила цей пост своїми знімками. На фото зірка позує в саду, розтягнувшись на газоні в своєму літньому образі. На ній довге червоне плаття з пікантно відкритою спиною. У ньому Воржева млосно позує для знімків.
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Підписники тут же відреагували на її пост.
"Вогонь", "Живи вічно краса!", "Це вже мистецтво", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Воржева поділилася відео, на якому постала в чорному піджаку оверсайз і босоніжках на шпильці. З одягу більше нічого видно не було.
У кадр також потрапили фотограф і асистентка, яка тримала підлогову лампу так, щоб вона світила на обличчя Воржевої.
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