Знаменита актриса українського походження Ольга Куриленко вразила романтичним образом у чорному

41-річна уродженка Бердянська, яка прославилася на весь світ, виконавши роль дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів про агента 007, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У публікації Куриленко показала стильний образ, в якому вона вийшла в світ. Так, на фото актриса позувала в короткій чорній сукні з пишними рукавами і білою смужкою на грудях. Її образ доповнила яскрава коралова помада і зачіска з романтичними локонами. В руках у Ольги можна було помітити модну сумочку.

"Веселої п'ятниці, хлопці! Чим ви сьогодні займаєтеся?", - підписала знімок Куриленко.

Її шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"Дуже гарний портрет", "така мила", "нескінченна Краса", "чудова!", "Шикарна", "ти взагалі вільна або заміжня?", "Найкрасивіша жінка на Землі!", "Привіт Ольга...ти завжди найкрасивіша дівчина і ти взагалі супер", "Ух, шикарна!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Куриленко показала фото, на якому позувала за столиком. Світле волосся зірки красиво завилися, легкий макіяж підкреслив природну красу зірки, а елегантне плаття виділило форми і тонку талію.

У такому вигляді зірка прийшла на сніданок до своєї знайомої.

Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко підкреслила достоїнства фігури сукнею з вирізом: «Ось це вид!».

Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко приворожила виглядом у сукні з відкритими плечима: "Червоний вам до лиця".

Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко в ніжному образі показала, з ким снідає: "Сподіваюся, вам сподобалося".