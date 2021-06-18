Знаменита актриса українського походження Ольга Куриленко вразила романтичним образом у чорному
41-річна уродженка Бердянська, яка прославилася на весь світ, виконавши роль дівчини Джеймса Бонда в одному з фільмів про агента 007, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
У публікації Куриленко показала стильний образ, в якому вона вийшла в світ. Так, на фото актриса позувала в короткій чорній сукні з пишними рукавами і білою смужкою на грудях. Її образ доповнила яскрава коралова помада і зачіска з романтичними локонами. В руках у Ольги можна було помітити модну сумочку.
"Веселої п'ятниці, хлопці! Чим ви сьогодні займаєтеся?", - підписала знімок Куриленко.
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Її шанувальники не змогли пройти повз такого поста.
"Дуже гарний портрет", "така мила", "нескінченна Краса", "чудова!", "Шикарна", "ти взагалі вільна або заміжня?", "Найкрасивіша жінка на Землі!", "Привіт Ольга...ти завжди найкрасивіша дівчина і ти взагалі супер", "Ух, шикарна!",- пишуть люди.
Раніше ми писали, що Куриленко показала фото, на якому позувала за столиком. Світле волосся зірки красиво завилися, легкий макіяж підкреслив природну красу зірки, а елегантне плаття виділило форми і тонку талію.
У такому вигляді зірка прийшла на сніданок до своєї знайомої.
Нагадаємо, українська дівчина Бонда Куриленко підкреслила достоїнства фігури сукнею з вирізом: «Ось це вид!».
Як повідомляла Politeka, українська дівчина Бонда Куриленко приворожила виглядом у сукні з відкритими плечима: "Червоний вам до лиця".
Також Politeka писала, що українська дівчина Бонда Куриленко в ніжному образі показала, з ким снідає: "Сподіваюся, вам сподобалося".