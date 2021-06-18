Популярна українська співачка Аліна Гросу продемонструвала ідеальну талію, заінтригувавши шанувальників знімком з літака

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram. Новий пост Гросу спантеличив багатьох її шанувальників.

Так, на знімку співачка явно позує в туалеті літака. При цьому вона не дала фанатам ніяких пояснень, написавши в підписі тільки:

"Куди летимо?".

На фото Гросу одягнена по-дорожньому невимушено. На ній чорні джинси, зав'язана на стегнах кофта, а також короткий топ. Такий одяг дозволила співачка засвітити свою вузьку талію і плоский животик. На обличчі у Аліни велика чорна маска, а волосся співачка залишила розпущеним.

У коментарях до публікації частина шанувальників почала гадати, куди ж прямує зірка, в той час як інші захоплювалися її фігурою.

"Бердянськ чи що?", "головне багато не пий", "помістилася", "Аліна ти така красива", "Спортивна дівчинка", "яка фігура", "а хто це взагалі?", "Кайфувати!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Гросу поділилася з шанувальниками кадром із закулісся зйомок кліпу, на якому її просто не впізнати.

На новому фото, яке Аліна зробила в дзеркало гримерки, її можна побачити в абсолютно новому яскравому образі. Найбільше уваги привертає зачіска зірки, а точніше колір волосся – вони у неї яскраво-рожеві з декількома світлими пасмами.

Нагадаємо, у "Майстер Шеф" поплатилися, поставивши біля плити Полякову і Аліну Гросу: "Скотилися до такої ганьби".

Як повідомляла Politeka, Гросу після розлучення з чоловіком з'явилася на публіці з новою зовнішністю, не впізнають навіть фанати.

Також Politeka писала, що Аліна Гросу кардинально змінила зовнішність, від "бджілки" не залишилося і сліду: "Сподіваюся, вам зайде".