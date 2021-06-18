Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів, чим його маленький син Леон істотно відрізняється від батька
Як пише Politeka.net, хореограф поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому він не стримав захопленням своїм підростаючим спадкоємцем. Як відомо, Яма і його дружина Лілія виховують п'ятирічного хлопчика, якого вони по-домашньому звуть Лео. Останнім часом щасливі батьки стали все частіше ділитися в соцмережах знімками з сином.
Так, Яма опублікував фото, на якому Леон позує в стильному білому костюмі в чорну смужку. Хлопчик дуже впевнено тримається перед камерою і дивиться прямо на глядачів зухвалим поглядом. Його батько зазначив, що сам він ніколи не відрізнявся подібною впевненістю.
"Я був сором'язливим хлопчиком. З дівчатами в основному спілкувався за допомогою погляду. Здаватися, і так все зрозуміло. А ось у кого вдався цей красень-серцеїд?",- поцікавився танцюрист.
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
"Зникла у воді": 13-річна дівчинка загинула, рятуючи життя подруги
"Слава Україні!": зірка російського ТБ не зміг стримати слів через гру збірної
Найбагатша співачка України оплакує друга, його знав кожен українець: "Велика Людина..."
"Залишилася дружина і п'ятимісячна дитина": під Києвом у ДТП обірвалося життя 24-річного патрульного
Шанувальники ями тут же почали коментувати.
"Класний женишок", "красивий, як мама, стріляє очима, як тато!", "А по-моєму в папку", "красень неймовірний. Ох пощастить комусь із дівчаток в шоу-бізі", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Яму запросили на проект «Хто зверху», зйомки якого тільки стартували.
Хореограф показав фото, зроблене в студії проекту. І якщо нижня частина вбрання Влада з шортами є постером, то верхня, яка дуже схожа на піжаму, цілком справжня.
Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" в піжамі "завалився" до Нікітюк.
Також Politeka писала, що дружина Ями з "Танців з зірками" похвалилася підростаючим сином в ефектному костюмі: "Вже всі дівчата закохані".
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців з зірками" з дружиною влаштували переполох посеред Карпат: "Телички в захваті...".