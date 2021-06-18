Знаменитий український танцюрист і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма розповів, чим його маленький син Леон істотно відрізняється від батька

Як пише Politeka.net, хореограф поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому він не стримав захопленням своїм підростаючим спадкоємцем. Як відомо, Яма і його дружина Лілія виховують п'ятирічного хлопчика, якого вони по-домашньому звуть Лео. Останнім часом щасливі батьки стали все частіше ділитися в соцмережах знімками з сином.

Так, Яма опублікував фото, на якому Леон позує в стильному білому костюмі в чорну смужку. Хлопчик дуже впевнено тримається перед камерою і дивиться прямо на глядачів зухвалим поглядом. Його батько зазначив, що сам він ніколи не відрізнявся подібною впевненістю.

"Я був сором'язливим хлопчиком. З дівчатами в основному спілкувався за допомогою погляду. Здаватися, і так все зрозуміло. А ось у кого вдався цей красень-серцеїд?",- поцікавився танцюрист.

Шанувальники ями тут же почали коментувати.

"Класний женишок", "красивий, як мама, стріляє очима, як тато!", "А по-моєму в папку", "красень неймовірний. Ох пощастить комусь із дівчаток в шоу-бізі", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Яму запросили на проект «Хто зверху», зйомки якого тільки стартували.

Хореограф показав фото, зроблене в студії проекту. І якщо нижня частина вбрання Влада з шортами є постером, то верхня, яка дуже схожа на піжаму, цілком справжня.

Нагадаємо, що Влад Яма з "Танців з зірками" в піжамі "завалився" до Нікітюк.

Також Politeka писала, що дружина Ями з "Танців з зірками" похвалилася підростаючим сином в ефектному костюмі: "Вже всі дівчата закохані".

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців з зірками" з дружиною влаштували переполох посеред Карпат: "Телички в захваті...".