Відома модель Белла Хадід, яку хірурги назвали найкрасивішою жінкою в світі за принципом золотого перетину, показала, як проходить тренування

Як пише Politeka.net, Белла Хадід є популярною світовою моделлю. Красуня також захоплюється боксом і іноді показує, як проходять тренування, вражаючи фанатів в Instagram.

Цей раз не став винятком, адже Белла зробила добірку фото і відео, які опублікувала в соціальних мережах. На кадрах Хадід була в міні-шортиках і боксерських рукавичках. Красуня тренувалася разом з тренером, вражаючи старанністю.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Сильна Белла", " Залишайся сильним і піднімайся. Ти королева", "я займаюся боксом 16 років, це найкраща вправа", " Негатив не позбавить вас від проблем завтра, він просто зробить вас слабкіше сьогодні. так що залишайся позитивним", "пишаюся тобою, моя королева", "неймовірна сила, Белла".

Повідомлялося, що супермодель Белла Хадід показала себе в свіжому образі.

Цього разу родзинкою образу стала мереживна в'язана кофта з візерунками кремового відтінку і незвичайна зачіска з високою Гулькою і перев'язаними нитками в тон кофті.

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