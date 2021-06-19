Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як розважається на студії
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик стала не тільки популярною телеведучою, а й актрисою театру і кіно. Красуня щоранку заряджає українців позитивом, а також показує цікаві новинки. Минулого разу Лілія спробувала EMS-фітнес, а цього разу в Instagram показала, що таке "Кенго джампс".
На кадрах, які Ребрик опублікувала, красуня була в спеціальному взутті для стрибків. Поруч з красунею була подружка, а також ще один молодий чоловік. Лілія разом з іншими веселилася і танцювала, стрибаючи в спеціальному взутті.
"Майже над землею. Бадьорого ранку вам! Хто таке пробував? Розповідайте! "Кенго джампс" заряджає позитивом з першого стрибка!",- написала Ребрик.
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Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:
"Лілія. Ви в прекрасній формі", " до мене буряки сапати. Стрибайте, стрибуни", " Kango. Тренуватися з Віолою один позитив і прекрасний заряд на весь день", "Вау, я аж зарядилася позитивом поки дивилася".
Повідомлялося, що відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала свого вихованця.
У свіжому пості Instagram Ребрик показала, як підріс їх вихованець За останній час.
"Вісім щасливих місяців, як Діксі стала членом нашої сім'ї! Хоча нам всім здається, що вона завжди була з нами! Така ласкава, така розумна, така улюблена, така наша!",- написала красуня.
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